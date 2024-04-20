Эксклюзив 20 апреля 2024, 16:10 Появились кадры с места расстрела предпринимателя в Балашихе Место убийства предпринимателя в Балашихе сняли на видео

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Следователи и криминалисты продолжают работать в Балашихе, где злоумышленник убил предпринимателя. Кадры с места случившегося появились в распоряжении «360».

По факту его убийства возбудили уголовное дело. Прокуратура опубликовала фотографии с оружием, гильзами и местом преступления. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к преступлению.

Следственный комитет на видео показал орудие убийства и место преступления. На кадрах видно, что специалисты проводят экспертизу у подъезда многоэтажного жилого дома. СК также показал на видео пистолет, из которого стреляли в 60-летнего мужчину.

Тело предпринимателя обнаружили в Балашихе утром 20 апреля. Убитый являлся владельцем круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. Местные Telegram-каналы предположили, что преступник подкараулил мужчину у его дома и застрелил в упор из пистолета.