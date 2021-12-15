Похитившая 23 миллиона рублей сотрудница банка отдала деньги шантажистам

Похитившая 23 миллиона сотрудница Альфа-Банка отдала деньги мошенникам-шантажистам. Так она сказала следователям, передал Telegram-канал «Ачинский набат».

После того как женщина пришла в полицию с повинной, она рассказала, что больше не владеет похищенными деньгами. По ее словам, она передала их неизвестным людям, внешность которых не смогла описать.

По информации источника ИА «Запад24», люди угрожали девушке. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, вскоре ей изберут меру пресечения, следствие попросит заключить девушку под стражу, написало издание «Провинция.ру».

Сообщение о том, что сотрудница банка в Ачинске похитила почти 23 миллиона рублей, появилось 8 декабря. Тогда видеозаписи с камер наблюдения, установленные в банке, зафиксировали кражу. Позже подозреваемая решила скрываться от полиции, но в отделение пришла ее мать, которая призналась, что знает, где находится дочь, и убедила ее явиться. По данным следствия, кассирша похитила больше 15 миллионов рублей, почти 50 тысяч долларов и 49,2 тысячи евро.