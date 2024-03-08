Криминал 08 марта 2024, 02:31 Похитителя тюльпанов задержали в Москве МВД России: в Москве задержали подозреваемого в краже тюльпанов на 2 млн рублей Unsplash

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на сумму более двух миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

«Архангельская предпринимательница разместила объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. С ней связался мужчина и предложил свои услуги», — рассказала Волк.

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Аферист похитил партию цветов на сумму более двух миллионов рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По информации Волк, товар вернули владелице.

Во Владивостоке 6 марта продавцы тюльпанов сошлись «стенка на стенку». В Сеть выложили ролик с дракой мужчин, которые не поделили точку сбыта. В драку пришлось вмешаться участковому.