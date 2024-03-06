Эксклюзив 06 марта 2024, 13:15 Продавцы тюльпанов сошлись стенка на стенку во Владивостоке МВД проведет проверку после драки продавцов тюльпанов во Владивостоке Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Полиция начала проверку после массовой драки продавцов тюльпанов во Владивостоке. Как сообщили «360» в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю, на место происшествия выехал участковый.

В преддверии Международного женского дня несколько мужчин организовали продажу цветов на улице Борисенко: тюльпаны продавали прямо из легковушек. Но на одну точку сбыта оказалось слишком много конкурентов. Мужчины-продавцы устроили массовую драку. Крики собрали толпу зевак, перепуганные прохожие пытались угомонить дебоширов, угрожая полицией. Один из драчунов схватился за пистолет.

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«Ничего себе тюльпанщики!» — ужаснулась одна из местных жительниц, снимавшая происходящее на видео.

Запись жесткого побоища за клиентуру оказалась в Сети. Ролик заинтересовал правоохранительные органы, хотя заявление в полицию не поступало.

«Проводим проверку по факту публикации в СМИ. Заявления, обращения — ничего такого не было», — ответили «360» в МВД.

В пресс-службе уточнили, что на место происшествия выехал участковый.

Ранее массовую драку во Владивостоке устроили местные водители. Пока они выясняли отношения, другим автомобилистам пришлось стоять в пробке.