Криминал 10 ноября 2022, 15:47 Похищенных при ограблении в аэропорту Домодедово обнаружили в лесу МВД: жертв ограбления в аэропорту Домодедово похитили и бросили в лесу РИА «Новости»

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Сотрудники полиции обнаружили людей, похищенных при ограблении в аэропорту Домодедово. Их нашли в лесу с двумя брошенными иномарками, сообщили в УТ МВД по ЦФО.

В ведомстве также раскрыли другие детали преступления на привокзальной площади в воздушной гавани. По предварительной информации, на пассажиров, прилетевших рейсом из Бишкека в Москву, и встречавших их людей напали люди в масках. Они угрожали им предметами, похожими на оружие, отобрали рюкзак и чемодан с деньгами.

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После этого преступники усадили несколько человек в машины и вместе с ними скрылись с места происшествия. В аэропорту Домодедово объявили план «Перехват».

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Через некоторое время в лесу полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними — похищенных людей.

Правоохранители продолжают устанавливать личности преступников, ведется их розыск. По данным источника РИА «Новости», злоумышленники похитили четыре миллиона рублей.