Криминал 10 ноября 2022, 14:49 Аэропорт Домодедово опроверг сообщения о стрельбе во время ограбления Представители аэропорта Домодедово опровергли данные о стрельбе на привокзальной площади РИА «Новости»

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Представители аэропорта Домодедово опровергли сообщения о стрельбе рядом со зданием воздушной гавани. В пресс-службе уточнили, что на привокзальной площади действительно совершили преступление, сообщило РИА «Новости».

По словам представителей аэропорта, возле здания произошло ограбление, но стрельбы во время ЧП не было. По факту случившегося идет проверка. Линейное управление МВД на транспорте выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Ранее «Известия» со ссылкой на источник распространили информацию о том, что возле здания аэропорта Домодедово неизвестные обстреляли Lexus и похитили деньги. В Москве объявили план «Перехват», утверждал собеседник издания. По его данным, преступники скрылись с места преступления на внедорожнике Chevrolet Tahoe.

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Источник РИА «Новости» уточнил, что добычей злоумышленников стали четыре миллиона рублей. Пострадавшие — пассажиры, которые прилетели из Бишкека.