Химкинский суд приговорил голландца к 15 годам колонии за контрабанду кокаина

Приговор участнику международного наркокартеля и гражданину Нидерландов вынесли в Химкинском городском суде Московской области. Иностранца обвинили в контрабанде 105 килограммов кокаина из Колумбии через российскую границу в другие страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что преступная группировка, в которую входил осужденный, действовала в России в 2000 году. В ходе предварительного следствия выяснилось, что злоумышленники использовали российскую таможенную границу в качестве транзита для наркотрафика из Колумбии. Всего они незаконно переправили более 105 килограммов кокаина в другие страны. Около трети ушло в Великобританию.

Крупную партию наркотиков обнаружили таможенники аэропорта Майами. Выяснилось, что для тайника под кокаин злоумышленники использовали посылку со станком для изготовления пресс-форм для пластмассовых изделий.

Сотрудники американского ведомства связались с российскими коллегами и груз в аэропорту встречали сотрудники полиции.

Следователи выяснили, что гражданин Нидерландов был доверенным лицом одного из руководителей международного наркокартеля. В России он контролировал работу дилеров, перераспределял между ними кокаин, поступивший из Великобритании и выплачивал им вознаграждение за продажи.

В 2010 году голландца объявили в международный розыск. Задержали его в Бельгии спустя пять лет. Он пытался обжаловать экстрадицию в Россию, но в апреле 2018 года после совместной работы Генпрокуратуры и МВД злоумышленника отправили в Москву, где поместили под стражу. МВД опубликовало видео со следственных действий с участием задержанного.

На опубликованных кадрах видно, как голландца с завязанными глазами привозят в аэропорт, а после сажают в салон самолета.



Задержанному предъявили обвинение за участие в преступном сообществе, контрабанде и другой деятельностью, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратура передала в Химкинский городской суд, который признал гражданина Нидерландов виновным в конце января 2021 года.



Обвиняемого приговорили к 15 годам колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Текст документа переводят на родной язык осужденного.

Это не первый осужденный участник международного наркокартеля, которых поймали в России. В 2004 году Московский областной суд отправил в колонию на сроки от 18 до 22 лет еще пятерых участников группировки. В их числе были два руководителя. Еще одного члена банды Мытищинский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы в 2018 году.