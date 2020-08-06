«Подвижный и жизнелюбивый»: отец рассказал о сыне, погибшем под плитой в Астрахани

Денис Сиянов потерял сына в Астрахани. Бетонная плита свалилась на мальчика, когда тот по ней лазил. Школьник не выжил. О том, каким был его ребенок, мужчина рассказал «360».

Мальчик был абсолютно здоровый, красивый. Он ходил в бассейн. Пускай непрофессионально, но любительским спортом [занимался]. Довольно подвижный и жизнелюбивый Денис Сиянов.

Родители 11-летнего школьника разошлись. Сиянов уехал жить на Север, там у него появилась новая семьи и дети. Теперь Денис экстренно вылетает в Астрахань, чтобы попасть на похороны сына. О том, что случилось, мужчине рассказал его приятель. Он живет в том самом дворе, где все произошло.

«Все произошло буквально у него на глазах. Он не видел само происшествие, только последствия», — отметил Сиянов.

По словам отца погибшего мальчика, плита в этом двое стояла давным давно.

«[Плита] стоит с советских времен на этой детской площадке. Она уже вся поплыла», — добавил он.

Пока у Сиянова нету четкого плана действий. Сначала надо просто приехать в Астрахань.

«Со Следственным комитетом в любом случае буду связь находить. Сейчас не до этого…», — отметил мужчина.

Несчастный случай произошел 5 августа на детской площадке во дворе дома № 29 на улице Яблочкова. Мальчик лазил по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите. В какой-то момент конструкция сломалась и упала на ребенка. Он получил серьезные травмы и умер на месте.

СУ СК РФ по Астраханской области открыло уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ответственность за случившееся могут понести люди, которые отвечают за состояние двора.