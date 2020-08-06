Появилось видео из Астрахани, где ребенка убило бетонной плитой

Астраханцы не могут прийти в себя после того, как в одном из дворов погиб мальчик. Его придавило бетонной плитой. В Сети появилось видео с места событий.

Автор ролика показала, что происходит во дворе. На кадрах видно, что на улице находятся сотрудники полиции, врачи.

«Если вдруг вы увидите у себя во дворе такие плиты, чтобы не было трагедии как у нас во дворе, снесите вот такие шведские стенки», — сказал снимающая двор женщина. Их она назвал «приветом из прошлого».

Несчастный случай произошел 5 августа на детской площадке во дворе дома 29 на улице Яблочкова. Ребенок лазил по металлической лестнице, которую прикрепили к бетонной плите. В какой-то момент конструкция сломалась и упала на 11-летнего школьника. От полученных травм он скончался на месте.

СУ СК РФ по Астраханской области открыл уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствие даст правовую оценку действиям людей, которые отвечают за состояние двора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.