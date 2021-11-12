Подстреленной в такси в Сергиевом Посаде оказалась дочь пьяного полицейского

Пострадавшая при стрельбе в такси в Сергиевом Посаде оказалась не подругой, а дочерью нетрезвого сотрудника ГИБДД. Сейчас девушка находится в больнице.

О личности потерпевшей рассказали в прокуратуре Московской области. Надзорное ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство, которое было возбуждено после случившегося.

По данным следствия, вечером 11 ноября мужчина находился в такси вместе со своей дочерью, где выстрелил ей в голову из травматического пистолета.

В региональном главке МВД сообщили ранее, что раненой девушке 20 лет, а подозреваемый в стрельбе — сотрудник одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Проверка на алкоголь обоих показала, что и девушка, и ее отец были пьяны. После этого в полиции также начали внутреннюю служебную проверку. Сотрудника ГИБДД могут уволить и привлечь к ответственности за стрельбу. Также под санкции попадет и его начальство.