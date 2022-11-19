Эксклюзив 19 ноября 2022, 11:11 Подросток расстрелял мужчину из ружья и угнал его автомобиль в Красноярском крае — прокуратура Прокуратура Красноярского края возбудила дело после убийства мужчины 16-летним подростком

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В Красноярском крае 16-летний подросток украл охотничье ружье, расстрелял его хозяина и угнал автомобиль. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Преступление произошло ночью 12 ноября в СНТ «Звездочка» в Свердловском районе Красноярска. Несовершеннолетний проник в жилое помещение и похитил охотничье ружье и патроны к нему. Затем он увидел на соседнем участке увидел припаркованный на обочине автомобиль и решил им завладеть. Он разбил стекло выстрелом и забрался внутрь. На этом его и застал 36-летний владелец автомобиля. Подросток выстрелил в него не менее шести раз и уехал с места преступления.

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Подозреваемый припарковал автомобиль во дворе своего дома и обчистил его, забрав беспроводную мышь, наушники, ноутбук и держатель для мобильного телефона. Ружье он спрятал в лесном массиве.

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Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

Следователи возбудили три уголовных дела — «Убийство», «Хищение оружия и боеприпасов», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Их поставили на контроль прокуратуры края.

Суд заключил подростка под стражу. Сообщается, что он воспитывался бабушкой и на профилактическом учете не состоял. По месту жительства и обучения характеризуется удовлетворительно.