Эксклюзив 17 ноября 2022, 19:17 Житель Красноярского края спас машину от взлома ценой своей жизни Подросток убил водителя в Красноярском крае в попытке взломать машину freepik

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Ученик девятого класса из Красноярского края выстрелил в мужчину, который попытался помешать ему взломать машину. Бабушка злоумышленника в интервью «360» рассказала, что раньше подросток не проявлял агрессию к людям.

Перед покушением на целостность машины юный любитель автомобилей проник на дачу знакомых и стащил оттуда двуствольное охотничье ружье ТОЗ-34. Однако поимкой средства поражения дело не обошлось. На обратном пути злоумышленник заинтересовался японской иномаркой и решил в нее залезть. Истинные мотивы злоумышленника пока остаются загадкой.

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Его упражнения во взломе так и не достигли финального результата: подростка заметил владелец машины. Он решил разобраться в происходящем, но юноша не позволил помешать ему. Незадачливый взломщик воспользовался добычей с дачи знакомых и выстрелил в мужчину. Ранение оказалось смертельным.

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Бабушка юного стрелка сообщила «360», что ее внук ранее не проявлял агрессию к людям. Также у подростка раньше не было приводов полицию.

«Он вообще редко на улицу выходит. Мне всегда помогает», — поделилась женщина.

По ее словам, юноша даже с сестрами особо не спорил. Также она рассказала, что внук все лето провел на даче. Родителей у подростка нет — они умерли.

«Новость о случившемся для меня как обухом по голове ударила», — поделилась бабушка.

Также собеседница «360» заявила, что ее внук не планировал такое тяжкое деяние.

«Он говорит, что все произошло случайно, а не специально», — сказала женщина.

Она отметила, что у подростка есть вредная привычка — тяга к алкоголю. По словам собеседницы «360», внук давал ей обещание больше не пить. Бабушка отметила, что за последние два года подросток трижды был замечен в нетрезвом состоянии.

Однако в день попытки взлома машины юноша не сдержал слово. Также она рассказала, что в тот злополучный день подросток ездил в военкомат для постановки на учет.