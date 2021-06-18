Подросток под Пензой убил школьницу, которая отказалась с ним целоваться

В Пензенской области 17-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве школьницы, которая отказалась с ним целоваться. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил Life.

Трагедия развернулась в поселке Мокшан. Сначала компания студентов и школьников гуляла в парке. Потом они решили закупиться алкоголем в магазине.

Подросток изначально проявлял внимание к другой девушке. После гулянки он проводил ее до дома и собирался вернуться к друзьям. Но потом решил попытать счастье с ее подругой, которая ему тоже нравилась. Он догнал ее на полпути к дому, завел разговор и попытался поцеловать, но девушка ему отказала. После этого, считает следствие, молодой человек разбил ей голову и куском стекла нанес порезы по всему телу. После того как нашли тело школьницы, поймали и самого подростка. Он прятался в кустах неподалеку.

Источник Life сообщил, что у убитой девочки были проблемы в школе. Она ходила с цветными волосами, ярким макияжем и носила странную одежду. Школьница стояла на учете. С ней работал школьный психолог, который выяснил, что девочка тяжело переживает развод родителей.

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