Подросток избил до смерти гостя отца и пытался спрятать труп на санках
Жителя Вольска нашли мертвым на улице в декабре 2019 года, сообщили в пресс-службе СК РФ по Саратовской области. Очевидец заметил рядом с ним двух мужчин, которые поспешили скрыться.
Следствие выяснило, что погибший выпивал со своим приятелем и его 17-летним сыном. Он вошел в дом обутым. Из-за этого подросток разозлился и толкнул гостя. А когда мужчина упал — несколько раз ударил по лицу кулаком и ногой по телу. В итоге пострадавший скончался.
Юноша решил избавиться от тела и попросил помощи у отца. На санках они попытались отвезти мертвого гостя в безлюдное место на окраине. За этим их заметили и сообщили в полицию. Подозреваемого в причинении смерти задержали. Вину подросток полностью признал.
Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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