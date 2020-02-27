Подросток избил до смерти гостя отца и пытался спрятать труп на санках

Саратовского подростка будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он до смерти избил 39-летнего мужчину, потом погрузил его в санки и попытался избавиться от трупа.

Жителя Вольска нашли мертвым на улице в декабре 2019 года, сообщили в пресс-службе СК РФ по Саратовской области. Очевидец заметил рядом с ним двух мужчин, которые поспешили скрыться.

Следствие выяснило, что погибший выпивал со своим приятелем и его 17-летним сыном. Он вошел в дом обутым. Из-за этого подросток разозлился и толкнул гостя. А когда мужчина упал — несколько раз ударил по лицу кулаком и ногой по телу. В итоге пострадавший скончался.

Юноша решил избавиться от тела и попросил помощи у отца. На санках они попытались отвезти мертвого гостя в безлюдное место на окраине. За этим их заметили и сообщили в полицию. Подозреваемого в причинении смерти задержали. Вину подросток полностью признал.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Молодой человек может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

Накануне в Саратове арестовали двух подростков, которые готовили массовое убийство в одной из городских школ. Молодым людям по 14-15 лет.