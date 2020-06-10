Подростка из Красноярска будут принудительно лечить. Он планировал атаку на школу

У 14-летнего подростка из Красноярска, который готовил нападение на школу в апреле, нашли психическое заболевание. Его будут принудительно лечить. Уголовное дело следователи направили в суд.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ, ему провели психолого-психиатрическую экспертизу, в ходе которой выявили психическое заболевание. По данным ведомства, подростка необходимо лечить в стационаре. Следователи уже завершили расследование уголовного дела, которое возбудили против подростка по четырем статьям УК РФ, и передали его в суд.

В середине апреля сотрудники ФСБ задержали в Красноярске подростка 2006 года рождения, который готовил нападение на школу. Во время обыска у него нашли обрез охотничьего ружья, несколько самодельных бомб и дневник, в который он записывал всю информацию о планируемом преступлении.

Свой арсенал подросток прятал в сарае возле дома, а инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств нашел в интернете. Во время допроса он заявил, что хотел устроить стрельбу и взрывы в школе 19–20 апреля.