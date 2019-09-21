Подросток из Рыбинска нашел изуродованное тело своей матери

Убитая лежала под мостом через реку Черемуха. Она была обнажена, но тело накрыли курткой. Увиденное так повлияло на мальчика, что ему потребовалась профессиональная помощь психолога.

Обстоятельства произошедшего пока неясны. По одной из версий, 35-летняя женщина должна была встретиться со своей сестрой в местном баре, но погибшая не дождалась сестру. В баре у женщины произошел конфликт с неизвестным мужчиной, и убитая в спешке покинула заведение.

У 35-летней жительницы Рыбинска было трое детей, она жила в доме вместе с мужем и матерью. По словам знакомых семьи, между ними не было конфликтов.

19 сентября житель Брянска убил двух сотрудников отдела спецсвязи, после чего украл из помещения более семи миллионов рублей. Обвинения предъявили коллеге погибших, водителю-фельдъегерю спецсвязи.