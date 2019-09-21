Подозреваемому в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске предъявили обвинение

Возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение по статьям «Убийство, сопряженное с разбойным нападением», «Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, с применением насилия, опасного для жизни» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

Коллега убитых сотрудников спецсвязи сознался в преступлении Подробнее

По версии следствия, поздно вечером 19 сентября 31-летний мужчина забрал у своих коллег по отделу спецсвязи в Брянске служебное оружие и убил их. После этого он украл из помещения более семи миллионов рублей.

Обвиняемый забрал записи камер видеонаблюдения, а потом попытался поджечь отдел, но его план провалился. Затем мужчина скрылся с места происшествия.

По дороге домой он выбросил одежду, в которой совершил преступление, и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и деньги спрятал у себя дома. Однако позже правоохранители нашли все эти вещи водителя.