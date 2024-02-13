Криминал 13 февраля 2024, 20:06 Подросток из Пензы вымогал у учительницы деньги за молчание об их любовной связи Baza: в Пензе подросток шантажировал учительницу, с которой встречался 2 месяца РИА «Новости»

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Учительницу математики одной из гимназий в Пензе начал шантажировать подросток, с которым женщина вступила в интимные отношения. Молодой человек потребовал у женщины деньги за молчание, причем участие в этом принимает и его мать, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, учительнице 22 года, она два месяца встречалась с 15-летним парнем, но отношения вскоре испортились. Просто разойтись у пары не вышло — подросток начал требовать от бывшей возлюбленной миллион рублей за то, что он сохранит их связь в секрете.

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Позже ценник снизила мать молодого человека: она заявила, что учительница может заплатить 250 тысяч. Но у женщины таких средств не оказалось. В итоге стороны решили, что педагог будет каждый день перечислять семье 10 тысяч.

В какой-то момент учительница не выдержала происходящего и обратилась в полицию, пожаловавшись на вымогательство. Когда в школе узнали об отношениях женщины с подростком и шантаже, она уволилась одним днем.

Против экс-педагога теперь возбудили дело о совращении или развращении несовершеннолетних и развратных действиях, добавил источник Baza. Причем, по его словам, женщину поддержала директор гимназии, которая указала, что у парня плохая репутация, а учительница раньше, напротив, не попадала ни в какие скандалы.