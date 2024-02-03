Криминал 03 февраля 2024, 21:35 Задержанная за совращение школьника учительница стала отрицать свою вину Baza: задержанная за роман с четвероклассником учительница отрицает вину РИА «Новости»

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Учительница из Ленобласти, подозреваемая в совращении ученика, отрицает свою связь с ним. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам родственников педагога, ученик четвертого класса сам проявлял интерес к женщине. Со своей стороны учитель старалась реагировать уклончиво, чтобы не нанести ребенку психологическую травму. В какой-то момент она даже хотела уволиться, но конфликт урегулировали.

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Спустя несколько месяцев мать 11-летнего мальчика увидела переписку и обратилась в полицию. На допросе следователь якобы сказала, что в случае признания в отношении женщины составят только административный протокол. Таким образом, учительница якобы дала показания под давлением. После того, как прозвучало признание, в отношении педагога возбудили уголовное дело.

Ранее СМИ сообщили, что 25-летнюю учительницу из Токсова заподозрили в интимной связи с 11-летним школьником. Суд отправил преподавательницу под домашний арест.