    17 июня 2020, 15:17

    Подросток, готовивший бомбу в Волгограде, оказался психически не здоров. Он учился на дому

    Мария Шагиахметова

    Четырнадцатилетний парень, который собрал бомбу для нападения на школу, имел официальный медицинский диагноз. По этой же причине парень длительное время находился на домашнем обучении, об этом сообщает телеграм-канал RT.

    Уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Нина Болдырева рассказала RT, что подросток воспитывался в неполной семье, был домашним мальчиком и не был на учете профилактический органов.

    «Он больше года находился на домашнем обучении, поскольку у него есть поведенческие особенности и официальный медицинский диагноз», — поделилась Нина Болдырева.

    Омбудсмен рассказала, что за здоровье ребенка беспокоятся родители, так как молодой человек сейчас находится в СИЗО в одиночной камере. Так же по словам Болдыревой, мальчик не смогут дать больше десяти лет, потому что он несовершеннолетний. А родителям придется понести административное наказание, ведет он были обязаны следить за ребенком.

    Дома у школьника кроме самодельной бомбы, нашли коктейли Молотова и записи с инструкцией по изготовление взрывного устройства, а также с планом атаки на школу.