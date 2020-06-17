Подросток, готовивший бомбу в Волгограде, оказался психически не здоров. Он учился на дому

Уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Нина Болдырева рассказала RT, что подросток воспитывался в неполной семье, был домашним мальчиком и не был на учете профилактический органов.

«Он больше года находился на домашнем обучении, поскольку у него есть поведенческие особенности и официальный медицинский диагноз», — поделилась Нина Болдырева.

Омбудсмен рассказала, что за здоровье ребенка беспокоятся родители, так как молодой человек сейчас находится в СИЗО в одиночной камере. Так же по словам Болдыревой, мальчик не смогут дать больше десяти лет, потому что он несовершеннолетний. А родителям придется понести административное наказание, ведет он были обязаны следить за ребенком.

Дома у школьника кроме самодельной бомбы, нашли коктейли Молотова и записи с инструкцией по изготовление взрывного устройства, а также с планом атаки на школу.