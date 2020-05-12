Подросток до смерти избил бездомного мужчину в Щелкове
Неизвестного мужчину славянской внешности госпитализировали вечером 8 мая в щелковскую больницу. На вид ему было около 45-50 лет.
Врачи диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины головы и лица. Он скончался спустя несколько часов после того, как попал в больницу.
Полиции удалось выяснить, кто напал на погибшего. Оказалось, что мужчину избил студент-первокурсник колледжа. Парень 2004 года рождения поссорился со своим оппонентом, и между ними произошла драка.
Источник рассказал, что все произошло в заброшенном здании. Подросток, который долгое время состоит на учете в ПДН, выпивал там с бездомным. Всего компания состояла из пяти человек — приятеля и подруги задержанного, с убитым также была женщина. Из-за нее и произошел конфликт. По словам источника, бил бездомного только задержанный подросток.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан.
В Люблине выяснение отношений между подростками закончилось поножовщиной. Один из них ранил другого в живот. Момент попал на камеру видеонаблюдения.