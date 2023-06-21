Эксклюзив 21 июня 2023, 12:09 Подростки устроили в Новосибирской области фотосессию на кладбище Полицейские разыскали участников фотосессии на кладбище в Новосибирской области

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Двое подростков устроили фотосессию на кладбище в деревне Сокур. Они легли на могилы, сделали снимки и выложили в интернет. В Главном управлении МВД России по Новосибирской области «360» сообщили, что хулиганов отыскали и вызвали на воспитательную беседу.

Начальник отделения организации взаимодействия со СМИ Анастасия Ахметова сказала, что в полицию не подавали заявлений об осквернении могил. Однако правоохранители сами увидели фотографии в соцсетях, провели проверку и вычислили авторов.

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«С ними и законными представителями несовершеннолетних проводится профилактическая работа сотрудниками ПДН», — сказала она.

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Парни подрабатывали в деревне Сокур и решили «ради красивой картинки» пофотографироваться на могилах, сообщил RT. Когда полиция их нашла, отпираться не стали — признались, осознали ошибку, извинились и пообещали больше так не поступать.

Подросток из Пензенской области ранее получил год условно за осквернение могил и кражу. Он разрисовал надгробия краской, а потом проник в чужой дом.