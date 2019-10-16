Пензенского подростка осудили за кражу и осквернение могил

По данным информагентства, летом прошлого года молодой человек вместе с товарищем пришел на кладбище, собрал все оставленные на могилах конфеты, после чего разрисовал баллончиком пять надгробий.

Осенью он забрался в чужое жилище, однако ушел ни с чем, так как наткнулся на хозяина дома. Этой весной подросток похитил из гаража удочки и кондитерские изделия на общую сумму более чем в 30 тысяч рублей. Хулиган получил один год условно.