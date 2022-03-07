Подростки с арматурой и дубинками устроили массовую драку в Казани

Подростки устроили массовую драку в Казани. Молодые люди принесли на стычку обрезки арматуры и дубинки. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал сайт kр.ru.

В массовой драке в Казани, которая, по некоторым сведениям, произошла накануне вечером на улице Восстания, участвовали несколько десятков молодых людей, преимущественно несовершеннолетних.

Очевидцы рассказали, что нарушители порядка избивали друг друга арматурой и дубинками. Но драка продолжалась недолго. Все конфликтующие успели разбежаться, не попавшись полиции. Но в правоохранительных органах уже проводят проверку и устанавливают личности возможных драчунов.

По данным Telegram-канала Mash Iptash, драка случилась возле ресторана «Бургер Кинг». Очевидец сообщил, что перед дракой молодежь долго собиралась у назначенного места.

Две недели назад толпа людей в Рязани средь бела дня устроила массовую драку и попала на видео. Полицейские прибыли на место и пресекли конфликт, нескольких человек забрали в отделение.