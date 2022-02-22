Массовая драка произошла средь бела дня в Рязани

В Рязани средь бела дня толпа людей устроила массовую драку у остановки. Прибывшие на место полицейские пресекли конфликт и доставили нескольких участников в отдел для выяснения обстоятельств. По данному факту начата проверка, сообщили «360» в региональном главке МВД.

Кадры с дракой распространились в социальных сетях. На видео можно заметить, что в потасовке оказались замешаны около 10 человек. По предположениям местных, подрались мигранты.

Горожане сообщили о драке в правоохранительные органы.

«Сегодня в полицию поступило сообщение от местных жителей, что за остановкой общественного транспорта „Таможня“ в Московском районе города Рязани между мужчинами происходит конфликтная ситуация», — рассказали в МВД по региону.

На отработку вызова тут же направили сотрудников патрульно-постовой службы. Полицейские, прибыв на место, остановили конфликт. Нескольких участников потасовки забрали в отдел.

«В настоящее время их личности установлены. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — добавили в рязанском МВД.

Ранее сообщалось о массовой драке в Москве, в которой два человека получили ножевые ранения.