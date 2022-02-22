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    22 февраля 2022, 14:38

    Массовая драка произошла средь бела дня в Рязани

    Полиция пресекла массовую драку в Рязани

    Александр Блинов, Александра Прохорова

    В Рязани средь бела дня толпа людей устроила массовую драку у остановки. Прибывшие на место полицейские пресекли конфликт и доставили нескольких участников в отдел для выяснения обстоятельств. По данному факту начата проверка, сообщили «360» в региональном главке МВД.

    Кадры с дракой распространились в социальных сетях. На видео можно заметить, что в потасовке оказались замешаны около 10 человек. По предположениям местных, подрались мигранты.

    Горожане сообщили о драке в правоохранительные органы.

    «Сегодня в полицию поступило сообщение от местных жителей, что за остановкой общественного транспорта „Таможня“ в Московском районе города Рязани между мужчинами происходит конфликтная ситуация», — рассказали в МВД по региону.

    На отработку вызова тут же направили сотрудников патрульно-постовой службы. Полицейские, прибыв на место, остановили конфликт. Нескольких участников потасовки забрали в отдел.

    «В настоящее время их личности установлены. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — добавили в рязанском МВД.

    Ранее сообщалось о массовой драке в Москве, в которой два человека получили ножевые ранения.