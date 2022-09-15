Подростки избили школьницу из-за шапки с триколором в Екатеринбурге | 360°

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Подростки избили школьницу из-за шапки с триколором в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 12-летнюю школьницу избили из-за шапки в цветах российского флага

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Трое подростков напали на 12-летнюю девочку в Екатеринбурге из-за шапки с триколором. Ребенка избили, сообщил сайт E1.RU со ссылкой на мать пострадавшей школьницы.

Днем 13 сентября девочка возвращалась из спортивного комплекса «Факел» в Компрессорном районе. Подростки подбежали к ней и начали бить, выкрикивать антипатриотические лозунги.

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«Синяков вроде нет, но факт в том, что она напугана и теперь одна отказывается куда-либо ходить, даже в магазин», — призналась мать школьницы.

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В полиции Екатеринбурга сообщили, что заявление по данному факту принял шестой отдел, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В начале сентября стало известно, что жительница Свердловской области погибла после избиения тремя людьми. Причиной происшествия стало то, что убийцы заподозрили женщину в краже продуктов и решили ее за это наказать. Злоумышленников задержали. Выяснилось, что они сами были судимы за кражу.

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