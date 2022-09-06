Три человека до смерти избили женщину в Свердловской области | 360°

Криминал 06 сентября 2022, 17:33 Поделиться Telegram

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Viber Три человека до смерти избили женщину в Свердловской области

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Жительница Свердловской области погибла после избиения тремя людьми. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

По его словам, причиной происшествия стало то, что убийцы заподозрили женщину в краже продуктов и решили ее за это наказать.

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«Преступление было совершено из личной неприязни тремя местными жителями: мужчиной, и двумя женщинами», — уточнил Горелых.

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Злоумышленников задержали. Выяснилось, что они сами были судимы за кражу.

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