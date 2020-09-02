Подпольных оружейников задержали в девяти регионах. Видео

ФСБ в ходе спецоперации задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России. Кроме того, в ходе операции силовикам удалось ликвидировать шесть оружейных мастерских. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Задержанные являются жителями Крыма, Красноярского края, Московской, Ленинградской, Кемеровской, Воронежской, Свердловской и Томской областей. Их подозревают в работе над восстановлением оружия и его дальнейшей продаже.

У этих людей забрали 83 единицы огнестрельного оружия. Среди них автоматы «АКС-74У», «АК-103»; пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС»; пистолеты и револьверы «ТТ», «ПМ», «СПШ», Glock, «Наган», а также винтовки и карабины «Мосина», «СКС», «СВТ», AR-15, Mauser.

Кроме того, у оружейников нашли 16 гранат, свыше 5000 патронов разного калибра, более 100 основных частей оружия, пять приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей.

Правоохранители продолжают расследования, которые связаны с незаконным оборотом и переделкой оружия.

В июле ФСБ также сообщила о задержании нелегальных оружейников. Они занимались восстановлением гражданского оружия и вооружения времен Великой Отечественной войны.