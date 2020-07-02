ФСБ задержала нелегальных оружейников. Их мастерские работали в нескольких регионах РФ

Силовики накрыли несколько подпольных мастерских, в которых восстанавливали гражданское оружие и вооружение времен ВОВ. У их работников изъяли целый арсенал — от пистолетов до гранат и тротила.

Сотрудники ФСБ задержали 13 человек, причастных к незаконной деятельности. Они оказались выходцами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кузбасса, Кубани, Красноярского и Хабаровского краев. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Всех задержанных подозревают в причастности к восстановлению боевых свойств гражданского оружия и образцов, которые находят в местах боев времен Великой Отечественной войны.

В ходе спецопераций силовики изъяли из незаконного оборота почти 80 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них было два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов. Правоохранители также обнаружили 23 ручные осколочные гранаты и 103 килограмма тротила. Нашлись в подпольных мастерских свыше 13,5 тысячи патронов разного калибра и 365 основных частей и комплектующих оружия.

Всего ФСБ пресекла деятельность пяти таких мастерских. Все они были оснащены специальным оборудованием.