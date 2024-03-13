Криминал 13 марта 2024, 13:11 Подпольную нарколабораторию накрыли в Подмосковье ФСБ пресекла деятельность подпольной нарколаборатории в Чехове

Читать 360tv в

Оперативники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность по производству синтетических наркотических средств в городском округе Чехов. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Силовики получили информацию, что в интересах нелегальных интернет-магазинов в Московской области появилась подпольная лаборатория по производству наркотиков.

Реклама

В ходе оперативных действий правоохранители задержали трех граждан Армении, а также изъяли различные химические вещества, лабораторное оборудование и мефедрон массой не менее 86 килограммов.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

В начале февраля в Санкт-Петербурге изъяли свыше 640 килограммов кокаина из Латинской Америки.