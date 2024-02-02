Криминал 02 февраля 2024, 13:35 Более 640 кг кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге ФСБ изъяла в Петербурге более 640 кг кокаина на два миллиарда рублей

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Преступников, организовавших контрабандный канал поставки кокаина из Латинской Америки, задержали сотрудники ФСБ. У дельцов изъяли более 600 килограммов наркотика в брикетах, сообщили в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Канал контрабандной поставки кокаина преступники организовали на территории Петербурга. В дальнейшем они собирались заняться крупнооптовым сбытом наркотика.

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При проведении оперативно-следственных действий из оборота изъяли свыше 641 килограмма кокаина общей стоимостью более двух миллиардов рублей, подчеркнули в ведомстве

Следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти возбудила уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

«Лица, причастные к организации данной противоправной деятельности, задержаны и заключены под стражу», — заключили в пресс-службе.