Эксклюзив 31 августа 2023, 15:12 Бывшего депутата из Дагестана застрелили в Подмосковье Shot: экс-депутата из Дагестана Гамзаева застрелили в Подмосковье

Читать 360tv в

Бывшего Народного собрания Дагестана и экс-члена франции «Справедливая России» Ахмеда Гамзаева застрелили в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, ЧП произошло в ночь на 26 августа в доме известного продюсера Гранта Палагаева. Сам хозяин жилья также получил ранение в правую руку.

Реклама

«Тело Гамзаева с ранениями шеи и головы обнаружили Палагаев. В руках у бывшего депутата находился пистолет „Глок“. Стрельбу в доме открыл неизвестный гость», — говорится в сообщении.

Гибель 55-летнего Гамзаева ТАСС подтвердили в парламенте Дагестана.

«Наш коллега Ахмед Гамзаев погиб в Москве. Подробности его смерти нам пока что неизвестны», — сообщил представить Народного собрания республики.

Тело бывшего депутата уже привезли в родной регион и похоронили в родном селе Чумли.

Ранее в Новой Москве убили депутата из Ханты-Мансийска Александра Колодича.