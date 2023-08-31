31 августа 2023, 15:12
Бывшего депутата из Дагестана застрелили в Подмосковье
Shot: экс-депутата из Дагестана Гамзаева застрелили в Подмосковье
Бывшего Народного собрания Дагестана и экс-члена франции «Справедливая России» Ахмеда Гамзаева застрелили в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, ЧП произошло в ночь на 26 августа в доме известного продюсера Гранта Палагаева. Сам хозяин жилья также получил ранение в правую руку.
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«Тело Гамзаева с ранениями шеи и головы обнаружили Палагаев. В руках у бывшего депутата находился пистолет „Глок“. Стрельбу в доме открыл неизвестный гость», — говорится в сообщении.
Гибель 55-летнего Гамзаева ТАСС подтвердили в парламенте Дагестана.
«Наш коллега Ахмед Гамзаев погиб в Москве. Подробности его смерти нам пока что неизвестны», — сообщил представить Народного собрания республики.
Тело бывшего депутата уже привезли в родной регион и похоронили в родном селе Чумли.
Ранее в Новой Москве убили депутата из Ханты-Мансийска Александра Колодича.
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