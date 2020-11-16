Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы с Урала признал свою вину
Известно, что ранее мужчина уже имел судимость. По версии следствия, свою жертву Осипов встретил на улице и привел в квартиру. Это зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. У себя дома он, по предварительным данным, надругался над ней и задушил, после голой оттащил через дом в близлежащие кусты между девятиэтажкой и частным сектором. Там он выкопал небольшую яму, положил тело и забросал его разным мусором.
Депутат городской думы Наталья Крылова рассказала, что была знакома с Осиповым и общалась с ним при проверке ритуального агентства. Но ничего подозрительного за ним не замечала. Также она отметила, что семья убитой считается неблагополучной: мать выпивает, а старшая дочь живет с бабушкой.
В день пропажи девочки родители разрешили ей погулять с подругой, но забили тревогу, когда школьница не вернулась к назначенному времени. Девочку искали более 100 человек.