Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы с Урала признал свою вину

Суд арестовал 40-летнего Артема Осипова, которого подозревали в убийстве 11-летней школьницы из Асбеста. Свою вину задержанный признал. Теперь родственники погибшей девочки намерены добиться пожизненного заключения для убийцы насильника.

Известно, что ранее мужчина уже имел судимость. По версии следствия, свою жертву Осипов встретил на улице и привел в квартиру. Это зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. У себя дома он, по предварительным данным, надругался над ней и задушил, после голой оттащил через дом в близлежащие кусты между девятиэтажкой и частным сектором. Там он выкопал небольшую яму, положил тело и забросал его разным мусором.

Депутат городской думы Наталья Крылова рассказала, что была знакома с Осиповым и общалась с ним при проверке ритуального агентства. Но ничего подозрительного за ним не замечала. Также она отметила, что семья убитой считается неблагополучной: мать выпивает, а старшая дочь живет с бабушкой.

В день пропажи девочки родители разрешили ей погулять с подругой, но забили тревогу, когда школьница не вернулась к назначенному времени. Девочку искали более 100 человек.