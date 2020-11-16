«Голой оттащил за дом». Стали известны подробности убийства 11-летней школьницы с Урала

В свердловском Асбесте задержали подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы. Депутат городской думы Наталья Крылова рассказала «360», что свою жертву мужчина встретил на улице.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что сначала юная жительница Асбеста шла одна. Потом она попала в объектив уже вместе с предполагаемым убийцей. Школьницу он привел в свою квартиру.

«Совершил действия насильственного характера и задушил. Когда стемнело, голой оттащил через дом, как мы видели из следственного эксперимента, в близлежащие кусты между девятиэтажкой и частным сектором, выкопал небольшую яму, положил тело, забросал ветками, досками, мусором и ушел», — рассказала Крылова.

Источник фото: пресс-служба СК РФ по Свердловской области

Депутат добавила, что мать девочки употребляла спиртное. Ее старшая дочь, которой сейчас 17 лет, с первого класса живет с бабушкой. Родственница хотела забрать и младшую, но мать не позволила.

«Все факты сигнализируют, что, возможно, семья была неблагополучной. Но это вопрос к органам опеки. Они должны были работать. Если первый ребенок не проживает с мамой, это уже сигнал», — заметила парламентарий.

Она уточнила, что с предполагаемым убийцей общалась при проверке ритуального агентства, где тот работал. Мужчина показался Крыловой «абсолютным профессионалом, знающим свое дело и переживающим за город». По словам депутата, вел мужчина себя спокойно, не допускал пренебрежительных или грубых высказываний.

«Он был такой худощавый, как будто недоедает и пьет», — описала его женщина.

Как уточнили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, в убийстве ребенка заподозрили ранее судимого местного жителя 1980 года рождения. Мужчину уже задержали, он признался в содеянном и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела об убийстве контролирует региональный Следственный комитет.