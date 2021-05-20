Подозреваемый в тройном убийстве у вокзала в Екатеринбурге умер в больнице

В больнице 19 мая умер подозреваемый в убийстве трех человек у вокзала Екатеринбурга. Он получил ранение во время задержания.

«Александр Кукушкин умер в реанимационном отделении больницы, не приходя в сознание. Смерть наступила в 20:25. У него было несколько ножевых ранений, а также огнестрельное в живот. Врачи изначально давали мало шансов», — передал сайт kр.ru слова осведомленного источника.

В Следственном комитете по региону сообщили, что причина смерти подозреваемого будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным издания, старший сержант патрульно-постовой службы, который пытался задержать злоумышленника, выстрелил семь раз. Три выстрела были сделаны в воздух в качестве предупреждения. Четыре выстрела были произведены в сторону мужчины. По предварительным данным, в него попала только одна пуля.

До этого случая погибший не имел проблем с законом, однако несколько раз привлекался к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

По предварительным данным следствия, 17 мая Кукушкин будучи пьяным зарезал троих знакомых возле железнодорожного вокзала.