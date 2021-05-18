СК опроверг причастность напавшего на людей с ножом на Урале к подобным преступлениям

Следственный комитет Свердловской области опроверг информацию, что подозреваемого в убийстве трех человек в екатеринбургском сквере уже задерживали за подобное преступление. Ранее в местных СМИ появилась информация, что Александр Кукушкин бегал с топором за человеком.

«С целью недопущения распространения недостоверной информации сообщаем, что следственным отделом по городу Ревде СК РФ по Свердловской области в отношении гражданина, подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, ранее уголовных дел не расследовалось и процессуальных проверок не проводилось», — сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

В ведомстве отметили, что информация о том, что следователи СК в начале марта задерживали Кукушкина за попытку убить человека, недействительна.

Издание 66.ru накануне сообщило со ссылкой на источник, что Александр Кукушкин 5 марта был задержан в Ревде. Он якобы бегал за другим человеком с топором, угрожал ему убийством и пытался задушить куском трубы. В Следственном комитете, по сообщению издания, не увидели в действиях мужчины состава преступления и отпустили.

В понедельник, 17 мая, Александр Кукушкин, по предварительным данным следствия, распивая водку в сквере возле железнодорожного вокзала зарезал троих знакомых. Во время задержания он пытался оказать полицейским сопротивление, из-за чего пришлось открыть огонь на поражение. Мужчина был ранен, сейчас находится в больнице.