Подозреваемый в мошенничестве красноярец пырнул ножом участкового

Красноярские полицейские задержали мужчину, ударившего ножом участкового. Сопротивление он оказал, когда правоохранитель пытался его задержать, рассказали в региональном УМВД.

Нападение произошло накануне. Участковый вместе с коллегой приехал домой к 41-летнему красноярцу, подозреваемому в мошенничестве. Мужчину должны были доставить в отдел. Один из полицейский остался на улице, чтобы не дать злоумышленнику сбежать через окно.

Когда участковый зашел в квартиру, сожительница подозреваемого схватила его за руку, а преступник ударил сотрудника ножом. Участковый смог выйти на улицу, где его коллега вызвал скорую и подкрепление.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы, мужчину задержали. Его сожительницу вместе с ним тоже отправили в отдел. Пострадавшего участкового доставили в больницу. Сейчас продолжается сбор материалов по данному делу для передачи в следственные органы.

Накануне в Москве буйный посетитель напал на полицейского в ресторане на Арбате. Он ударил правоохранителя стулом. Дебошира быстро задержали.