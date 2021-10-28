Посетитель ресторана на Арбате ударил стулом полицейского

Буйный посетитель ресторана на Арбате напал на сотрудников полиции. Мужчина сорвал нагрудный знак у одного из инспекторов ППСП и ударил его стулом.

О потасовке рассказали в региональном главке МВД. По данным ведомства, агрессивного посетителя задержали во время проверки в ресторане в центре Москвы.

Пострадавший от рук 30-летнего нарушителя лейтенант полиции после удара стулом был вынужден обратиться к медикам. Ему оказали помощь, и он продолжил работать, госпитализация правоохранителю не потребовалась.

Напавшего на стражей порядка доставили в отдел полиции. Сейчас по факту случившегося продолжается проверка, материалу будут переданы в следственные органы.

Мужчине может грозить ответственность по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Санкция по ней предусматривает лишение свободы до пяти лет.