Подозреваемый рассказал о подготовке к серии взрывов в Курской области. Видео

Подозреваемый в подготовке теракта в Курской области рассказал, что готовил несколько взрывов для нагнетания паники среди жителей и дестабилизации обстановки в регионе. ФСБ опубликовала видео с задержанием злоумышленника.

На допросе задержанный дал признательные показания и рассказал, что до 2015 года был гражданином Украины. От спецслужб этой страны он получил указания вести наблюдения за перемещением военной техники по территории Курской области и воинскими частями.

«Поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники населения на территории Курской области. Сотрудник СБУ пообещал мне обеспечить коридор через границу для перехода на территорию Украины», — добавил он.

При обыске в его квартире сотрудники ФСБ изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, нацистскую литературу и запрещенную нацистскую символику.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.