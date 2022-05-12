ФСБ предотвратила теракт в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, готовившего теракт в Курской области. По данным ведомства, мужчина планировал нападение по согласованию со спецслужбами Украины.

Подозреваемый — гражданин России. По информации ФСБ, он собирался устроить взрывы на объектах инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей, а потом сбежать на Украину, написало РИА «Новости».

Целью планируемого теракта была дестабилизация деятельности органов власти, подозреваемый так хотел оказать «воздействие на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции», подчеркнули в ведомстве.

При обыске в доме задержанного обнаружили самодельные взрывные устройства, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Калининграде сторонника запрещенного в РФ движения «Правый сектор»*. Он планировал в канун Дня Победы совершить теракт против солдат одной из российских воинских частей.

* «Правый сектор» — запрещеннаяв России украинская террористическая организация.