Подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир»* задержали в Крыму

В разных частях Крыма задержали шестерых человек, которых заподозрили в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат одного из подозреваемых Эмиль Курбединов.

«Обыски прошли в семи домах … в различных регионах Крыма. Шестеро задержаны, одного отпустили. Одних задержанных допросили, по другим проходят следственные действия. Их подозревают в организации деятельности, связанной с „Хизб ут-Тахрир“*. Сегодня планируется избрание меры пресечения», — приводит агентство слова Курбединова.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в феврале силовики задержали 19 исламистов, которые планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе.

У них нашли и изъяли более 40 экземпляров экстремистских материалов, пулемет РПК, автомат АКМ, патроны и самодельные взрывные устройства общей массой более трех килограммов в тротиловом эквиваленте. Радикалы прятали в тайнике в лесу в Карачаево-Черкесии пояс смертника с поражающими элементами.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»/«Партия исламского освобождения» — запрещенная в России террористическая организация.