Исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе, задержали на юге России. Видео

В южных регионах России задержали 19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе. ФСБ нашла у них пояс смертника, самодельные бомбы, пулемет и автомат. В одну из квартир радикалов в многоэтажке силовики ворвались через окно.

«В феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ* (международной исламистской организации „Ат-Такфир валь-Хиджра“* — прим. ред.)» — приводит ТАСС текст сообщения ЦОС ФСБ.

Силовики обыскали жилье исламистов, нашли и изъяли более 40 экземпляров экстремистских материалов. В лесу в Карачаево-Черкесии обнаружили тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более трех килограммов тротиловом эквиваленте. Там же задержанные спрятали пояс смертника с поражающими элементами.

Радикалам предъявили обвинение по уголовной статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». Десятерых лидеров ячейки и активных ее участников отправили под стражу.

*«Ат-Такфир валь-Хиджра» — террористическая организация, запрещена в России.