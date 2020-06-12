Подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе арестовали

Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО до 10 августа двух подозреваемых в подготовке теракта. По предварительным данным, арестованные хотели устроить взрыв на рынке. Еще одного фигуранта дела суд поместил под домашний арест.

«По результатам судебного рассмотрения троим фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 августа, еще одному подозреваемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы суда Фериде Илимдарову.

У арестованных есть право с 13 июня подать апелляцию в Верховный суд Крыма.

10 июня силовики задержали в Крыму пятерых россиян, которых заподозрили в подготовке теракта в Симферополе.

У них изъяли оружие, самодельную взрывчатку и средства связи с информацией о готовящихся преступлениях. Эти люди связаны с украинскими радикалами, которые воюют в Донбассе. Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают личности их пособников.