Криминал 12 февраля 2024, 11:39 Два уголовных дела возбудили после нападения подростков на участника СВО в Уссурийске СК проверит сообщение о нападении подростков на участника СВО в Уссурийске РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения подростков на участника спецоперации в Уссурийске. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем Telegram-канале.

В соцсетях и СМИ появилась новость о подростках, ворвавшихся в квартиру к участнику СВО. Молодые люди потребовали у мужчины отдать все деньги и избили его, снимая процесс на мобильный телефон.

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«Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по данному происшествию проводится доследственная проверка», — указала пресс-служба.

Позднее в Telegram-канале регионального главка Следкома сообщили, что на участника СВО напали еще в конце января. Подростки проникли к нему в квартиру, требуя вернуть несуществующий долг.

«Мужчину избили и похитили его имущество на общую сумму семь тысяч рублей», — уточнили в СУ Следкома по Приморскому краю.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Подозреваемых задержали, сейчас решается вопрос об их аресте.

По данным «МВД Медиа», предполагаемым преступникам от 15 до 16 лет, а пострадавшему — 32 года. Он обратился в полицию с заявлением о краже мобильного телефона.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело — о халатности. В региональном главке связали нападение на участника СВО с плохой работой органов системы профилактики.

«Имелись основания для работы с семьями подростков по предупреждению расследуемого преступления», — отметили в ведомстве.

Ранее воспитанники самарской Академии футбола «Крылья Советов» попытались выбить стекло автомобиля, владельцем которого оказался участник СВО. Юные спортсмены извинились за свой поступок и назвали его необдуманным и глупым.