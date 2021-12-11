Подозреваемых в избиении мужчины в переходе метро Москвы задержали

Полицейские задержали трех жителей Кузбасса, подозреваемых в избиении мужчины в переходе на станции метро «Комсомольская» в Москве. Установить личности участников конфликта смогли по записи с видеокамер. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

На опубликованных кадрах видно, как трое молодых людей жестоко избивают одного человека. Разнять участников конфликта попытался сотрудник Гормоста, но пострадавший встал на ноги и снова бросился на обидчиков. В результате троица продолжила драку и бросила свою жертву, только когда разнимать их бросились другие прохожие.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что задержали трех жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. В данный момент они находятся в отделе полиции. По факту нападения на мужчину в ведомстве завели дело по статье «Хулиганство».

По данным СМИ, нападение в переходе метро произошло в минувшее воскресенье, 5 декабря. Трое молодых людей задирали молодую пару. Обидчиков одернул проходящий мимо прохожий. В результате троица переключилась на него и сильно избила.