Трое мужчин избили заступившегося за пару человека в метро

Трое неизвестных избили мужчину в московском метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

По данным издания, конфликт произошел вечером 5 декабря в одном из переходов метро. Очевидцы рассказали, что трое мужчин начали задирать молодую пару. За пострадавших вступился прохожий — за вмешательство мужчины напали на него и стали избивать.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что трое продолжали бить мужчину даже после того, как он упал на колени. Они отошли от пострадавшего только после того, как на место драки прибежал сотрудник коммунальных служб. По данным канала, в МВД на транспорте конфликт пока не прокомментировали.

Похожая ситуация в московском метро произошла 4 октября: тогда пострадал москвич Роман Ковалев. Он заступился за девушку, к которой в вагоне поезда пристали несколько мигрантов. При задержании они оказали сопротивление. Сам Роман попал в больницу с различными травмами. Ранее он рассказал «360», что не жалеет о своем решении и поступил бы так же, если бы ситуация повторилась.