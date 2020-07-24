Подозреваемую в убийстве доцента ВГИКа отправили под домашний арест

Женщину, которую подозревают в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Иды Шур, отправили под домашний арест. Дорогомиловский суд Москвы избрал ей меру пресечения до 19 сентября.

Суд учел возраст и болезни подозреваемой. Она переболела COVID-19, у нее диагностировали онкологию, гипертонию и диабет.

Речь идет о жительнице Москвы 1951 года рождения. Ей предъявили обвинение в убийстве. По данным источника ТАСС, она познакомилась Шур в 2016 году. Тогда обвиняемая была соцработницей и помогала пенсионерке в бытовых вопросах. Позже они также общались. Однако сама москвичка свою вину отрицает, отметил РЕН ТВ.

Доцента ВГИКа Иду Шур нашли мертвой в собственной квартире на Кутузовском проспекте в Москве 19 июля. На ее теле обнаружили многочисленные ранения. Ранее тревогу забила ее подруга. Она рассказала полиции, что несколько дней не может дозвониться до приятельницы.

Шур — автор множества монографий на тему музыкального искусства. Она преподавала историю культуры во Всероссийском институте кинематографии более 50 лет, где работала на кафедре эстетики, истории и теории культуры.