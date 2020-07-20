Доцента ВГИКа Иду Шур убили в собственной квартире

Один из старейших доцентов ВГИКа Ида Шур была убита в своей квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Женщине было 90 лет.

«Накануне ничего [странного] не было. Она абсолютно ни на что не жаловалась», — рассказал «360» сосед погибшей.

По словам мужчины, он не был «первоначальным свидетелем». Однако видел, когда приехала полиция.

СК РФ по Москве открыл уголовное дело об убийстве после того, как 19 июля в доме на Кутузовском проспекте полицейские обнаружили труп 90-летней женщины с множеством ножевых ранений. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «МК» написал об убийстве 90-летней Иды Борисовны Шур. Ее подруга и опекунша 19 июля обратилась в полицию. Она рассказала, что пожилая женщина не отвечает на звонки. На место выехали правоохранители. Когда они оказались в квартире преподавательницы, то нашли ее мертвой.

Ида Шур — автор множества монографий на тему музыкального искусства. Она преподавала историю культуры во ВГИКе более 50 лет. Она была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры Всероссийского института кинематографии.