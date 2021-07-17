В Самарской области в больнице УФСИН нашли мертвым Алексея Ряскова, которого подозревали в убийстве адвоката Екатерины Сокирской, вдовы банкира Дмитрия Пузикова. Об этом со ссылкой на источник сообщил kp.ru.

Предположительно, Рясков покончил с собой. Его тело нашли в субботу в медучреждении УФСИН. По факту кончины обвиняемого проводится проверка, на месте работает следственная группа.

Ряскова, подозреваемого в убийстве бывшей возлюбленной, 6 июля отправили в СИЗО на два месяца. Но вскоре из-за проблем со здоровьем его перевели в соматическую больницу УФСИН. Врачи осмотрели обвиняемого и настояли на том, что ему требуется лечение.

Сокирскую 3 июля нашли мертвой в ее собственной квартире в Самаре. По подозрению в убийстве задержали Ряскова. Знакомый убитой рассказывал, что незадолго до трагедии Рясков выложил в соцсети ролик, в котором рассказал, что помог Сокирской избежать наказания по делу об убийстве ее бывшего мужа, банкира Пузикова, который был отравлен в 2012 году. Рясков заявил, что он и родители девушки заплатили работнику суда 15 миллионов рублей. Девушку по итогу действительно оправдали.