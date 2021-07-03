Вдову отравленного банкира Пузикова убили в Самаре. Главное

В Самаре нашли убитой адвоката Екатерину Сокирскую (Пузикову). Следователи объявили в розыск предполагаемого преступника — бывшего сожителя убитой Алексея Ряскова. Накануне он опубликовал ролик, в котором заявил, что помогал Екатерине избежать наказания за отравление ее мужа в 2012 году. Подробности — в материале «360».

Нашел 33-летнюю Екатерину Сокирскую ее отец, когда пришел в гости к дочери утром 3 июля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. В Следственном комитете по региону уточнили, что ее нашли в квартире в одном из жилых домов по улице Садовой Ленинского района Самары около 10:00.

«Обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений в области головы. По предварительным данным. повреждения нанесены твердым тупым предметом», — отметили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Адвокат Екатерины Андрей Соколов в беседе с kp.ru уточнил, что она приехала в свою квартиру в Самаре накануне — последнее время Пузикова жила в Краснодаре. Почему она вдруг решила вернуться — пока неизвестно, однако другой защитник девушки Андрей Карномазов уверен: виновато видео, которое опубликовал ее бывший сожитель Алексей Рясков, с которым они планировали пожениться.

В нем мужчина заявил, что вместе с адвокатами и родителями Пузиковой помог ей избежать ответственности за убийство мужа. По данным Теlеgrаm-канала Ваzа, следователи уже объявили его в розыск.

Отравление банкира Пузикова

В 2012 году супруг Екатерины Пузиковой заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков умер в одной из больниц Самары. Он попал туда после застолья с родственниками и близкими друзьями — вместе с ним госпитализировали его брата с невестой. Они остались живы.

Обвинение в убийстве Пузикова предъявили его вдове Екатерине. По версии следствия, она из ревности подмешала в пюре таллий. Начались многочисленные судебные процессы, подозреваемую отправили под домашний арест. В 2015 году суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима, однако Екатерина вышла на свободу раньше.

Через несколько месяцев приговор отменили из-за нарушений во время предварительного следствия. Дело вернули в суд — в 2017 году Пузикову повторно признали виновной и приговорили к девяти годам колонии общего режима. Однако Пузикова вновь не отбыла срок до конца: вскоре апелляционная инстанция ее оправдала. Других обвиняемых по делу об убийстве бизнесмена так и не появилось.

Освобожденная девушка смогла отсудить у государства 1,75 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Оно длилось в течение пяти лет, при этом год Пузикова провела под домашним арестом, а еще год — в следственном изоляторе.

Признание в подкупе

В Сети 2 июня появилось видео Алексея Ряскова, который признался, что в 2017 году помог Екатерине уйти от ответственности за убийство ее мужа. Известно, что девушка познакомилась с ним, когда находилась под домашним арестом — у пары завязались близкие отношения.

«Тогда, в 2017 году, я, Алексей Александрович Рясков, ее отец Григорий Степанович Сокирский, ее мама Елена Николаевна собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. Екатерину Григорьевну оправдали», — рассказал он.

Защитник Андрей Карномазов, который представлял интересы девушки в этом деле, назвал обвинения чистой воды ложью и оговором. Он подчеркнул, что слова Ряскова обесценили всю работу адвокатов девушки, которые смогли доказать ее невиновность.

Карномазов отметил, что Алексей надавил на самое больное место девушки — оправдательный приговор и родителей.

«Скорее всего, это был способ выманить Екатерину. Она увидела видео и прилетела из Краснодара разбираться. Ну а дальше уже…» — рассказал он kp.ru.